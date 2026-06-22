Perfil del fiscal general será actualizado a cuatro meses de que Carlo Díaz deje el cargo

La Dirección de Gestión Humana de la Corte Suprema de Justicia presentó su propuesta de perfil para el nuevo fiscal general.

Esta actualización ocurre a cuatro meses de que venza el nombramiento del actual jefe del Ministerio Público, Carlo Díaz, el 31 de octubre próximo.

"Gerenciar la planificación, dirección, coordinación y control de las labores jurídicas, técnicas y administrativas de la Fiscalía General de la República y las del Ministerio Público", se establece como la naturaleza del trabajo.



El perfil fue resumido por la directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta, como parte de los asuntos conocidos en la sesión de Corte Plena, la mañana de este lunes. Posteriormente, los magistrados acordaron por unanimidad dar 10 días de audiencia para hacer las observaciones del caso.

Además de la naturaleza del puesto, la funcionaria repasó algunas de sus tareas típicas, como el representar a la institución, velar que el ejercicio de la acción penal y civil se cumpla según las garantías reconocidas por el país, velar por la adecuada aplicación de las directrices y prioridades a seguir en la investigación de los hechos delictivos, entre otros aspectos.

Se indica que el fiscal general es el máximo responsable del Ministerio Público y su correcto funcionamiento, de la formulación de políticas para el cumplimiento de objetivos, en apego a los planes estratégicos aprobados.

Como parte de los factores esenciales asociados al cargo, se tiene que el fiscal general conoce y maneja información altamente confidencial. Vale recordar que quien ocupa ese puesto es el único encargado de la investigación de casos contra miembros de los Supremos Poderes.

También se tiene que el fiscal general tendrá relaciones con magistrados, diputados y ministros, con periodistas, jueces y representantes de gobiernos de otros países.

Si bien el cargo goza de independencia administrativa, está subordinado a las instancias superiores del Poder Judicial.

Toda su labor es evaluada por resultados tangibles e intangibles, la eficiencia y eficacia de los recursos, el control del presupuesto, así como el logro de metas y objetivos institucionales.

Su labor de supervisión será a nivel nacional y abarcará la estructura completa del Ministerio Público.

El trabajo además demanda un importante esfuerzo mental por toma de decisiones, desplazamientos dentro y fuera del país, además de una labor sin límite de jornada.

Como parte de las conductas genéricas, se espera compromiso, ética, transparencia, excelencia, responsabilidad y calidad. Asimismo, se requiere de una visión estratégica, orientación a resultados, comunicación efectiva, resistencia a la presión.





El puesto tiene como requisitos el ser licenciado en Derecho y estar debidamente incorporado al Colegio de Abogados, tener al menos 10 años de experiencia (o cinco de práctica judicial), ser costarricense, ciudadano en ejercicio, pertenecer al estado seglar y ser mayor de 35 años de edad.

Su gestión en oficina debe evidenciar liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, planificación estratégica, manejo de personal, herramientas de gestión de personas, así como supervisión y control de proyectos.