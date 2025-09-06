Pérez Zeledón recibe a Alajuelense y ambos tienen la mira puesta en la cima

La jornada 7 del Apertura 2025 inicia este sábado, cuando Pérez Zeledón reciba a Alajuelense a partir de las 8:00 p. m.. Ambos equipos llegan empatados con 10 puntos, a uno de distancia de Liberia y Herediano, colíderes del certamen.

Tanto los Guerreros del Sur como los manudos tienen la mira puesta en la cima y se juegan el todo por el todo en un choque importante.

Eso sí, para los generaleños, el Estadio Municipal no ha sido un fuerte ante las visitas de La Liga, ya que acumulan cinco partidos consecutivos sin derrotar a Alajuelense en condición de local. Su última victoria se remonta al Clausura 2022, con marcador de 2-1, tal y como lo destaca la Unafut.

En los últimos cuatro enfrentamientos, La Liga no ha perdido ante Pérez Zeledón.

Ambas oncenas llegan luego de saborear la victoria el fin de semana anterior: los locales en casa de San Carlos y los visitantes en el reducto de Saprissa, ambos por marcador de 0-1.

Estadio: Municipal Pérez Zeledón

Fecha: Sábado 6 de setiembre de 2025

Hora: 8:00 p. m.

Uniformes:

Pérez Zeledón: camiseta, pantaloneta y medias azules.

Portero: camiseta, pantaloneta y medias verdes.

Alajuelense: camiseta, pantaloneta y medias blancas.

Portero: camiseta, pantaloneta y medias rosadas.





