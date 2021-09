“Pensé que no iba a ganar”, dice Gabriel tras abrumador apoyo en concurso de faroles

Gabriel Villalobos, el pequeño de 10 años que tuvo que elaborar su farol sin ayuda porque su mamá se encuentra cuidando a su hermano hospitalizado, consiguió el primer lugar de un concurso escolar tras recibir un abrumador apoyo de personas de todo el país.



Su historia conmovió las redes sociales este 14 de setiembre, víspera de la celebración del Bicentenario, luego de que trascendiera la foto de su farol y su esfuerzo por completar la asignación completamente solo.

“Pensé que no iba a ganar porque lo hice solo, pero gané. Mucha gente que no conozco me puso comentarios muy bonitos y muchos me gusta”, dijo el estudiante de quinto grado de la Escuela de Bajo Caliente, en Arancibia de Puntarenas.