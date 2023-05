Penal sin pitar, al menos dos expulsados y roja a Guzmán: arbitraje quedó debiendo en la final

“Creo que lo que más debería estar en boca es quién lo nombró es que la Comisión es la mayor responsable por ponerlo tras el desastroso Herediano-Saprissa”.

“Ya sobre el juego, lo salvó el resultado, porque no sé si ese partido hubiera terminado. Hubo un penal clarísimo a Venegas, una entrada a Mariano, una entrada descomunal de Celso que sin duda alguna, esas dos dan para roja”

“Venegas con los reclamos se salvo de principio a fin, Paradela reclamando lo que vino en gana y creo que lo único bueno, y no sé cómo salió desde mi punto de vista, fue la expulsión de Guzmán, pues él (Chinchilla) no ve nada, él no sabe nada, desde afuera le dicen lo que ocurrió y expulsa. Cuando están afuera son los mejores, pero dentro no ven nada y hacen las peores cosas”, expresó Méndez.