¿Pegó en el Gordo Navideño? Esto es lo que debe saber sobre el cambio de premios

La Junta de Protección Social (JPS) informó a las personas ganadoras del sorteo del Gordo Navideño cuáles son los lugares y procedimientos habilitados para realizar el cambio de premios.



La encargada de Loterías de la JPS, Saray Barboza, indicó a Teletica.com que una de las opciones es “realizar el cambio de premios en las oficinas centrales de la Junta”.

"Así como en las agencias a nivel país del Banco de Costa Rica (BCR). Además, tenemos puestos autorizados de socios comerciales donde también pueden realizar su cambio sin ningún costo”, dijo Barboza.

Barboza enfatizó que “no paguen por el cambio de premios, nosotros les tenemos el servicio a su favor para que puedan realizar sin ningún costo este cambio”.

Asimismo, explicó que quienes adquirieron sus fracciones por medio del sitio web de la JPS no deben realizar ningún trámite adicional, porque son ellos quienes realizan el depósito a la cuenta de la persona ganadora.



Según detalló, las transacciones son efectivas en un plazo de hasta 24 horas hábiles en la cuenta IBAN registrada por el ganador, por lo que “en cualquier momento puede estar depositado en su cuenta”.



El Premio Mayor del Gordo Navideño correspondió al número 78 con la serie 714. La combinación ganadora fue anunciada a las 8:28 p. m. de este domingo 14 de diciembre, durante el sorteo efectuado en el Centro de Convenciones, en Belén de Heredia.



El segundo premio fue para el número 59 con la serie 052, vendido en la web comercial de la JPS, mientras que el tercer premio fue para el número 92 con la serie 244.



Este 2025, el premio más importante del sorteo era de ₡8.000 millones, distribuidos en cinco emisiones de ₡1.600 millones cada una. Cada fracción tuvo un costo de ₡2.000 y el entero estuvo compuesto por 40 fracciones, por lo que cada billete del premio mayor paga ₡40 millones.



El segundo premio en importancia es de ₡800 millones, equivalente a ₡160 millones por emisión, y el tercero es de ₡400 millones, es decir, ₡80 millones por emisión.

En total, la JPS sorteó 150 premios durante la jornada de este domingo 14 de diciembre.

