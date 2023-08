Pedro Navarro habla de su lesión: "La gente me pregunta qué me he hecho"

Por Daniel Jiménez | 17 de agosto de 2023, 9:38 AM

Pedro Navarro es un árbitro que ganó mucha notoriedad, sobre todo en los últimos torneos. Pitar finales, clásicos nacionales y ser uno de los que más comunicación tiene con los jugadores en el campo lo ha hecho estar en boca de los protagonistas del fútbol de Costa Rica.

Este inicio de temporada ha sido distinto para Navarro, pues se recupera de una lesión en la rodilla izquierda.

El silbatero conversó de manera amplia con Teletica.com.

—¿Cómo le ha ido en su proceso de recuperación?

Vamos recuperando con mucha calma, con mucha paz, porque a veces las ansias tienden a ganarle a la razón, esto sucedió 15 días antes de las pruebas físicas, estaba bien, aceleré y volví a recaer y me di cuente que tenía que llevarlo con mucha calma por el tipo de lesión para estar al 100%. Llevamos con gimnasio, estiramiento, ejercicios de fuerza, esta semana volví a trotar, vamos evolucionando, no tal vez con la rapidez.

—¿Cuál fue el parte médico de su lesión?

Es un esguince de ligamento colateral de la rodilla izquierda, estaba entrenando y preparándome para las pruebas físicas y un freno muy abrupto, luego de un pique y tuve que parar, el dolor fue mucho el día siguiente y se determinó que mejor nos fuéramos a revisar.

—¿Cómo ha sido el perderse las primeras fechas del torneo?

Lo tomo con mucha paz, tranquilidad, sí hay ganas porque es lo que a uno le gusta, aquí entra la parte espiritual y religiosa, si estoy en descanso obligado es porque Dios me está diciendo que descanse, haga cosas que no estaba haciendo. Por ejemplo, los fines de semana estoy pasando con mi familia y haciendo cosas que antes no hacía. Eso no influye.

—Los árbitros también tienen que trabajar y cuidados especiales como concentraciones los findes de semanas: ¿Cuáles actividades ha podido hacer con su familia?

Hay algo muy sencillo como hacer la cena de sábado o almuerzo de domingo, algo tan ordinario, poder estar ahí y prepararlo, son cosas que uno como árbitro deja de hacer. Uno está en algo que le gusta, cuando uno va de viaje se desconecta de todo y en estos momentos es donde uno obligatoriamente te toca hacer cosas diferentes y lo disfruto, está el deseo de hacer cosas posibles en la cancha. Pedro Navarro tiene 45 años, me quedarán dos años más y deseo terminarlo de buena forma y es aquí donde entra la madurez, tranquilidad total, Dios lo quiere así.

—¿Le puso fecha de retiro a su carrera en el arbitraje?

Yo digo dos años porque hay proyectos que a mí me gustaría llegar a desarrollar, ya me estoy graduando de licenciado en Derecho, me gustaría desarrollar esa faceta y el arbitraje quita mucho tiempo, no son dos años, va a depender de lo que Dios quiera. Va a depender de Dios, me va a ir dando la señal, muchos me han hecho que si esto no es una señal para retirarme, pero aún tengo ganas, tengo pasión y quiero seguir, es importante que siga ese romance.



—¿La gente le ha dicho algo por no verlo en estos partidos?

Claro, de hecho sí, la gente me pregunta qué me pasó, qué me he hecho, si este fin de semana me toca, y les explico, la gente me pregunta si voy a tener actividad o por qué no tuve la semana anterior y toca comunicarle a la gente que estoy lesionado. Luego me dicen que no sabían y que ojalá me vaya bien.

—¿La gente lo referencia en la calle?

En eso yo he tenido mucha suerte, inclusive luego de recientes partidos, los más mediáticos, los clásicos, me ha ido muy bien en la calle, la gente siempre me ha tratado con mucho respeto y eso se lo quiero agradecer a las aficiones de diferentes equipos, cuando he andado en la calle, siempre hemos tenido una comunicación muy asertiva.

Yo tengo que agradecerle a la gente, el que te vean y te pregunten, ya eso es de agradecimiento, de hecho, aprovecho esta entrevista para decirles gracias a todos los que se han preocupado o les ha dado la curiosidad de por qué no estoy, hemos entablado conversaciones que hasta recomendaciones me han dado.



—¿Cómo ve ese regreso?

Lo veo como siempre, con muchas ganas, con buena relación con los jugadores, los cuerpos técnicos, la parte de apoyo, la forma de socializar, que haya un ambiente ameno y cordial y tomándolo con muchas ganas, este mes y medio de no hacer nada de carrera porque estoy en el gimnasio es cuando uno agradece a Dios cuando vuelve a tener cosas de poder caminar y correr uno se vuelve más agradecido con el de arriba, espero un retorno feliz.