Pedro Navarro critica al arbitraje: "El equipo que tienen de piñata es el Cartaginés"

El exárbitro Pedro Navarro criticó el presente del arbitraje y afirmó que si hay un club que tienen de piñata es el Club Sport Cartaginés.

Navarro conversó con Teletica.com y brindó su análisis de los silbateros en todos los partidos y también en los cuadro brumoso.

El analista arbitral calificó de "interesante" la discriminación de las faltas en los penales. "No existe una línea sancionatoria", sentenció.

"Con el Cartaginés ya sí es la gota que derrama el vaso. Hace una jornada, hay una entrada fuertísima a un delantero del Cartaginés, no se sanciona, y el VAR avala la no sanción. Aquí contra Liberia hay un leve contacto, porque es un leve contacto del portero con el atacante liberiano, y ahí sí se sanciona, el VAR también, en la misma línea. "Es interesante cómo hay una disparidad enorme entre los criterios para decisiones que son fulminantes en un juego, ya sean de tarjetas rojas o ya sea de gol o no gol", comentó.

Además, Navarro es del criterio que no es un tema que sea el Cartaginés sino que ve todo de una manera global.

"Sí es llamativo los errores enormes que está teniendo el VAR y que está teniendo el arbitraje en general. No lo digo yo, lo dice el mundo del fútbol, al equipo que lo tienen de pochimbol, que lo tienen de piñata, es el Club Sport Cartaginés, no por esta acción, no esta jornada ni la anterior creo que el torneo ha sido así para el Club Sport Cartaginés", añadió.

También, el exréferi mencionó algunas acciones específicas en las que se han dado errores, aunque la Comisión de Arbitraje diga que estuvieron bien señaladas.

"Esta la acción polémica en el clásico, en el último minuto de Anthony Hernández, con la Liga, que no lo sancionan, un penal clarísimo. "Jornadas después, hay una acción similar en otro partido, es una jugada calcada, y ahí sí sancionan penal. También hay unas acciones manifiestas de gol, la de Washington Ortega contra Sporting. Y después hay otra en Liberia, que para un lado sí, para otro no", agregó.

Por último recordó la acción en el juego entre Herediano y Liberia en la que Mauricio Villalobos terminó con la mandíbula quebrada. "No sancionaron ni la falta".