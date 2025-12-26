Peajes de Ruta 27 subirán de precio en 2026

Los peajes de la Ruta 27, que comunica San José con Caldera, experimentarán un ajuste en sus tarifas a partir del 1.º de enero de 2026, según lo establecido en la actualización anual aplicada a esta concesión vial.

Mediante un comunicado de prensa, Globalvía, empresa concesionaria de la ruta, explicó que el incremento responde a la variación del tipo de cambio del dólar y al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, un cálculo macroeconómico que solo se aplica una vez al año para definir los nuevos montos que pagan los usuarios de esta carretera.

En el caso de los vehículos livianos, el ajuste será de ₡10 en los peajes de la vía troncal, ubicados en Escazú, San Rafael, Atenas y Pozón. En los peajes de ramal, los cambios serán mínimos.

Para los vehículos pesados, la mayoría de las tarifas registrará aumentos que van desde los ₡10 hasta los ₡60, dependiendo de la categoría y del punto de cobro.

Los nuevos montos comenzarán a regir a partir de las 00:00 horas del 1.º de enero de 2026. En esta nota se presentan, de forma detallada, los cuadros con las tarifas actualizadas tanto para los peajes de la ruta troncal San José–Caldera como para los distintos ramales.

Además de los ajustes en la ruta principal, todos los ramales también tendrán un incremento a partir del primer día del año:

Las tarifas se mantienen diferenciadas según la clasificación vehicular, que va desde Clase 1, que incluye motocicletas y vehículos livianos de hasta cuatro llantas, hasta la Clase 5, correspondiente a camiones pesados de cinco ejes o más.