PCD ejecuta cinco allanamientos en Cartago contra banda ligada al narcomenudeo

La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico, realiza la mañana de este martes cinco allanamientos en distintos puntos de Cartago, con el objetivo de desarticular puntos de venta de droga vinculados a un grupo criminal conocido como “Los Maruja”.

Las intervenciones se desarrollan específicamente en los sectores de Dique La Mora y Dique Miraflores, donde las autoridades buscan golpear estructuras dedicadas al narcomenudeo (ver video adjunto en la portada).﻿

De acuerdo con información preliminar, durante los operativos se han decomisado al menos 5.500 dosis de distintas drogas, así como más de un millón de colones en efectivo.

En las acciones participan oficiales del grupo táctico G3 de la PCD, junto con la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Policía Municipal de Cartago y efectivos de la Fuerza Pública.

Las autoridades indicaron que se trata de una operación en desarrollo, por lo que no se descartan más decomisos o detenciones en las próximas horas.



