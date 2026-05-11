PCD desarticula organización ligada al narcomenudeo en San José

La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecuta desde la madrugada de este lunes nueve allanamientos en distintos puntos de San José como parte de una investigación contra una organización sospechosa de dedicarse a la venta de droga cerca de centros educativos.



Los operativos iniciaron alrededor de las 6 a.m. en sectores como San Sebastián, Paso Ancho y Lomas de Ocloro. Uno de los principales puntos intervenidos es el sector de Los Geranios, en San Sebastián, donde las autoridades ubican la vivienda de los presuntos líderes de la estructura criminal (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con Stephen Madden Barrientos, director de la Policía de Control de Drogas, la investigación vincula a 18 personas con actividades de narcomenudeo y movimientos de droga y dinero en distintos sectores del sur de la capital.



“Logramos establecer cuál era la dinámica del movimiento que ellos tenían desde este punto de venta y cómo se desplazaban hacia Paso Ancho Carbonera y Lomas de Ocloro”, explicó Madden.



El jerarca señaló que la operación forma parte de las estrategias implementadas por las autoridades para contener la violencia y los homicidios relacionados con disputas entre grupos criminales.



“La estrategia está enfocada en la disminución y contención de homicidios a través de diferentes acciones policiales”, indicó.



Otro de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que una mujer figura como aparente líder de la organización. Según Madden, en los últimos años ha aumentado la participación de mujeres dentro de estructuras dedicadas al tráfico local de drogas.



“Las mujeres han ido tomando un protagonismo importante, y también se mantiene el componente familiar dentro de estas organizaciones”, agregó el director de la PCD.



Las autoridades mantienen los allanamientos en desarrollo y no descartan más detenciones en las próximas horas.

