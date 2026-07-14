PCD desarticula grupo de narcomenudeo ligado a "Los Gery" en Cartago

En Cartago, la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó cinco allanamientos en sectores de San Rafael y San Diego de La Unión. Las diligencias forman parte de una investigación contra la organización conocida como "Los Gery".

Las autoridades confirmaron la detención de cinco integrantes de la estructura.

El director de la PCD, Stephen Madden, informó que el líder del grupo, un hombre de apellido Solano Miranda, conocido con el alias de "Spanky", permanece en fuga desde el 23 de junio. El sospechoso no se presentó a la lectura de la sentencia en un proceso por narcotráfico.

Otro integrante investigado, de apellido Rojas y conocido como Muelas, ya cumple una condena por narcotráfico.

Durante los allanamientos, los agentes localizaron evidencia relacionada con la investigación. Entre lo decomisado figura droga dosificada, dinero en efectivo y otros indicios.

Otro operativo de la PCD en Guanacaste

En Guanacaste, la PCD también desarticuló otra organización dedicada al narcomenudeo. El operativo se realizó a unos 300 metros de la escuela Pacífica García Fernández.

La investigación inició tras denuncias confidenciales recibidas mediante la línea 1176.

Las autoridades detuvieron a cinco personas. Entre ellas figura un hombre de apellido Castillo, alias "Cebolla", con antecedentes por extorsión y tenencia de drogas.

También fueron capturados hombres de apellidos Montero, Machado, Guadamuz y Márquez. Guadamuz registra antecedentes por infracciones a la Ley de Licores y por tenencia de drogas. Márquez acumula múltiples detenciones por delitos relacionados con drogas.

En el sitio, la PCD decomisó 79 dosis de crack, 49 dosis de cocaína, 25 dosis de marihuana, pastillas de éxtasis, dinero en colones y dólares, implementos para dosificar droga, un equipo de grabación de video y 16 municiones calibre 9 milímetros.

Según Madden, ambos operativos forman parte de investigaciones más amplias que buscan desarticular estructuras dedicadas al tráfico local de drogas.