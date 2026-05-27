Paulo Wanchope denunció indisciplina en un equipo: “A los dos días estaba afuera”

﻿Paulo César Wanchope fue invitado a Teletica Deportes Radio para analizar los hechos recientes de indisciplina que se han hecho públicos en el fútbol nacional.

Wanchope ha denunciado en algunos de los equipos por los que ha pasado temas disciplinarios graves, por lo que, un día después de lo ocurrido con Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, su testimonio toma relevancia.

Chope recordó que en una institución denunció que los jugadores habían realizado una actividad con licor en la zona de entrenamiento.

“A los dos días estaba afuera”, recordó.

Paulo tiene claro que los problemas, más que puntuales, son generales.

“El ambiente a veces absorbe. Un ambiente relajado, donde no pasa nada y donde se da el menor esfuerzo, absorbe. Los que no queremos esto muchas veces vamos contracorriente. Seguiré luchando para encontrar el lugar donde podamos crecer”, indicó.

El entrenador asegura que la solución no corre solo por parte de los jugadores, sino que es necesario realizar una intervención más amplia.

“Cómo vamos a abordar el tema en los clubes, cómo vamos a desarrollar a los muchachos, porque no es solo técnica y táctica, debe ser algo más integral. Debemos encontrar los mecanismos para que los muchachos mejoren a lo interno y darles las herramientas para que se desarrollen”, apuntó el experimentado hombre de fútbol.

Para Wanchope, lo que se vive en los clubes afecta al fútbol nacional en términos generales y uno de los campos donde se sienten los efectos de este tipo de situaciones es la Selección Nacional.

“Ganan con lo mínimo y se preparan con lo mínimo. Vamos a lo internacional y vemos lo que sucede”, concluyó.