Patrullas y motos de Tránsito se acumulan en centro de capacitación abandonado, denuncia sindicato

Patrullas y motocicletas de Tránsito abandonadas se acumulan dentro de la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía de Tránsito y en varias delegaciones, según denunciaron a Teletica.com algunos oficiales y el mismo sindicato de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

En un video facilitado a este medio, se aprecia la gran cantidad de unidades que se comienzan a mezclar con la maleza del lugar, ubicado en San Rafael Arriba de Desamparados.

Jonathan Flores, de la ANEP, explicó que el lugar ahora es usado como depósito de vehículos, y que los reportes que tienen es que ahí hay unidades varadas por falta de mantenimiento y las delegaciones ocupando vehículos.

Actualmente, están pendiente de formar parte de la Policía de Tránsito 26 patrullas tipo pick-up y 26 motocicletas que ya están en el país, según consta en fotografías enviadas a este medio. Si bien son unidades bastante necesarias, lo que los denunciantes no se explican es por qué no invierten en reparar las unidades que ya están pendientes de reparación y que con el paso del tiempo se van deteriorando más.

“Hay motos que tienen prácticamente algo mínimo para repararse y que volvieran a funcionar y pues nunca las repararon y ahora más bien compran nuevas unidades, que está bien, es buena idea, pero también hubieran agarrado un poco de presupuesto y reparar ese montón, pero dicen que son trámites burocráticos complejos, y mientras tanto se van dañando, vea el video, no son motos de 1 millón de pesos (colones), son motocicletas que costaron más de 20 millones, de alto cilindraje y alta gama, las Harley Davidson, que se están convirtiendo en chatarra por falta de mantenimiento”, contó a este medio un oficial de tránsito que pidió no ser identificado por temor a represalias.

Nuevas unidades

Oficiales sacan dinero para repararlas

Dentro de lo que también preocupa a la unidad sindical es que, en algunos casos, tienen reporte de que son los mismos oficiales que sacan de su dinero para reparar las unidades y, así, lograr que estas se mantengan en servicio.

“Vea, dicen que tampoco hay presupuesto para reparar nada, y muchas de esas motos que ahorita andan en la calle es porque los mismos oficiales les dan mantenimiento y ellos a veces les compran las llantas y les compran el aceite y les compran cadenas y les compran los piñones y básicamente las tienen andando por plata de ellos, porque el estado supuestamente no tiene presupuesto.

“Ahí hay cualquier cantidad de patrullas ahorita que están tiradas porque se les fue el embrague, entonces supuestamente no hay dinero para comprar el conjunto de embrague, por otro lado, que tal vez no había presupuesto para arreglarle los frenos y por cosas muchas veces bastante insignificantes se terminan dañando más. Si ellos planificaran ellos administrarán de una manera adecuada, muchas de esas patrullas andarían ya en la calle, porque a veces es pequeño lo que hay que hacerles”, agregó el policía de Tránsito.

“Andamos igual que los que perseguimos”

Otro tema que preocupa al sindicato y a los oficiales, es que muchas patrullas que circulan en carretera tienen serios problemas mecánicos, incluso llantas lisas, o los focos no les encienden.

“Ahorita andamos con patrullas que no son aptas incluso para andar en la calle porque ni les están dando mantenimiento, cómo va a salir uno a sancionar a un usuario en la calle que anda igual que uno y uno anda en la patrulla igual o peor, anda uno tuerto, anda con unas llantas ahí que son unos pellejos, no puede hacer los cambios porque tiene que pasar de segunda a cuarta, de cuarta a segunda, porque la tercera no entra, y todas andan en el dash digamos, en el tablero, marcando que llevarles al mantenimiento, con el check engine encendido, y así hay que salir porque es lo que hay”, finalizó.

La sección de tránsito del Sindicato de la ANEP, aclaró que, tras la salida de Oswaldo Miranda como director de Tránsito, están esperando a que sea nombrado el nuevo jerarca para reunirse con él y pedirle soluciones a esta problemática.

Teletica.com envió una consulta hace dos semanas a la Policía de Tránsito hace dos semanas, e incluso esta semana, pero al cierre de esta nota se nos indicó que la consulta se encontraba en trámite.