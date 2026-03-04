Patrimonio denunciará a conductor que causó daños en monumento de León Cortés

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, instruyó una valoración de los daños que sufrió el monumento de León Cortés, en Mata Redonda de San José, la madrugada de este miércoles, cuando fue impactada por un conductor a alta velocidad.

Durante el incidente vial, una de las piezas complementarias de la escultura —un león de bronce con el escudo de Costa Rica— se desprendió y sufrió una afectación considerable en su parte frontal.

Consultado por Teletica.com, el jerarca explicó que, poco más de dos horas después del incidente vial, se ordenó a la Dirección de Patrimonio Cultural hacer una inspección en sitio; la cual se mantiene en desarrollo al cierre de esta publicación.

"Es una investigación bastante más compleja, ¿por qué? Porque es una obra escultórica que no fue realizada en Costa Rica en principio, es una obra francesa que vamos a necesitar ver cuáles son los daños que se le causaron para poder medir el impacto y ver entonces cómo procede. "Pero ya la Dirección de Patrimonio está atendiendo el caso para presentar las denuncias correspondientes y también las medidas correctivas en caso de que haya que restaurar, que parece evidente que hay que restaurarse", indicó el titular.

La Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica contempla penas de hasta tres años de prisión para quien dañe o destruya un inmueble que cuente con una declaratoria de interés; situación que obliga a la institución a iniciar las acciones del caso en el sistema judicial, de acuerdo con Rodríguez.

Mediante ese mismo proceso es que también resulta posible cobrar los daños al responsable del accidente, que en apariencia es un joven de 19 años de apellido Araica, quien permanece en estado crítico en el Hospital San Juan de Dios, en San José.

Pero el ministro hizo ver que el costo de la restauración todavía no ha sido estimado, pues eso forma parte del estudio técnico que apenas inició la mañana de este miércoles.

Valga recordar que la estructura en cuestión fue develada el 20 de abril de 1952 en un acto que contó con la presencia de más de 50.000 personas, se compone de una base de granito negro y rojo, que tiene la figura de bronce del expresidente en su parte más alta en una pose victoriosa.

El monumento lo completan otras tres piezas: la sabiduría y la prosperidad, personificadas en dos mujeres, así como un león con el escudo de Costa Rica. Precisamente, esta última fue la que recibió la mayor parte del golpe.

"Forma parte de la memoria colectiva del país. Este acto siempre ha acompañado los momentos, siempre las manifestaciones y los momentos más tristes que ha tenido el país que han salido o pasado por justamente el espacio de La Sabana. Entonces es un espacio y un monumento importante", subrayó el jerarca.

Sin embargo, la estatua en cuestión también fue objeto de debate en el pasado, pues al exmandatario se le achaca haber impulsado la promoción de ideales del fascismo, un movimiento antidemocrático de extrema derecha.

Incluso, seis años atrás, en Internet circuló una iniciativa del abogado y ahora diputado electo Antonio Trejos para retirar el monumento, situación sobre la que este medio preguntó a Rodríguez si de alguna forma, a partir del accidente, se haría alguna valoración al respecto.

"En absoluto. La prioridad absoluta es justamente el poder restaurar lo que tengamos como afectación y poder tener parte de ese patrimonio escultórico nacional al servicio de la gente en las mejores condiciones posibles", contestó.

Nuevo incidente

El de este miércoles es la tercera obra patrimonial que sufre daños en los últimos seis meses.

La Sala Constitucional recibió un amparo que apunta que entre el 15 de octubre y el 8 de diciembre de 2025, se llevaron a cabo trabajos de restauración de las puertas y en los muros perimetrales del Teatro Nacional. Mediante sentencia 2026-5768 del 18 de febrero anterior, los magistrados ordenaron suspender las obras tras constatar daños irreversibles en esas partes del inmueble.



Adicionalmente, el 20 de febrero pasado, también por la madrugada, otro carro chocó contra una de las entradas del Edificio Metálico, en San José, que actualmente alberga la Escuela Buenaventura Corrales.

Frente a estos tres hechos, el ministro Jorge Rodríguez manifestó:

"Para nosotros patrimonio siempre ha sido importante. Me alegra profundamente que estén hablando del tema, porque hay casos pendientes desde 1993 que nadie había atendido y nosotros los estamos atendiendo. En realidad comprueba mi tesis de que este tema siempre fue importante, debió haber tenido atención y no la tuvo durante muchos años. Entonces estoy muy contento de que podamos trabajar articuladamente para seguir preservando el Patrimonio Nacional".

Cuestionado sobre si el Ministerio de Cultura o la Dirección de Patrimonio cuentan con presupuesto suficiente para restaurar esas obras, el jerarca recordó que la ley establece que ello corresponde a los dueños de los edificios o los responsables de los daños.

Pero el titular reconoció que el país carece de un catálogo con las obras que cuentan con declaratorias de este tipo. Rodríguez agregó que, desde que asumió el cargo, el 11 de julio de 2024, se empezó a preparar ese archivo para conocer las prioridades y necesidades que tienen los inmuebles patrimoniales para así poder contemplarlos en el plan de gastos de 2027.