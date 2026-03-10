Patrimonio de sospechoso de lavado incluye hotel, fincas y empresa de buses, según OIJ

En un operativo denominado Caso Estrategia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Legitimación de Capitales detuvieron a Glen Rojas Barquero, señalado por las autoridades como líder de una organización dedicada al lavado de dinero y al narcotráfico.

Según la Policía Judicial, en apenas nueve años Rojas acumuló un patrimonio cercano a los 4.500 millones de colones, mediante la adquisición de 11 fincas, un hotel en Golfito, una empresa autobusera llamada Transportes GR y una flotilla de 20 vehículos, entre ellos carros de alta gama y autobuses.

El Hotel GR Corcovado, ubicado estratégicamente en Golfito, aparentemente funcionaba como fachada para la recepción de cargamentos de droga provenientes del sur del país. Además, la investigación reveló que el sospechoso, al parecer, reportaba ingresos mensuales inferiores a 600 mil colones, cifra que no coincidía con su estilo de vida de alto lujo.

La operación incluyó 20 allanamientos en San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas. En el ilícito negocio participaron, de acuerdo con el OIJ, familiares directos del detenido —dos hermanos, su madre y un hijo—, además de un abogado, colaboradores y presuntos testaferros.

El caso se vincula con la investigación previa denominada Caso Venus, en la que fue detenido Jonathan Álvarez Alfaro, alias El Profe, requerido por la DEA entre 2024 y 2025. Las pesquisas confirmaron que Álvarez, supuestamente, era aliado de Rojas en operaciones de narcotráfico, incluyendo el transporte de 149 kilos de cocaína en 2016.

Los detenidos quedaron a la espera de la audiencia en la que se definirán las medidas cautelares en su contra.