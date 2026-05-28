Patrick Pemberton: de portero a emprender como vendedor de huevos

Patrick Pemberton destacó en su carrera deportiva con actuaciones muy sobresalientes en los diferentes equipos que defendió, un desempeño que incluso le valió ser llamado a la Selección Nacional.

Fue campeón cinco veces con Liga Deportiva Alajuelense y nombrado en cuatro oportunidades el mejor portero de la Primera División.

Además, se preparó académicamente y se convirtió en preparador de arqueros.

En la cuarta entrega de los reportajes: "El día después del retiro", Pemberton nos cuenta otra faceta que tiene con un emprendimiento.

Puede ver la historia completa en el video adjunto y, si desea ayudarle en su nueva faceta, lo puede contactar al número 8840-9889.