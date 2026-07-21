Patricia Solano: "Las diferencias con el Ejecutivo pueden resolverse con respeto"

La magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, defendió este lunes la decisión del Poder Judicial de no participar en la reunión del Consejo de Seguridad convocada por el Gobierno, al tiempo que rechazó las críticas de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien atribuyó la ausencia a un supuesto malestar por el recorte presupuestario.

Durante una entrevista en la edición estelar de Telenoticias, Solano aseguró que la determinación obedeció a razones institucionales y de competencia, y no a una reacción por la disminución de recursos asignados al Poder Judicial.

La polémica surgió luego de que Fernández afirmara que la ausencia del Poder Judicial a la reunión del Consejo de Seguridad de este lunes "se puede colegir que es un berrinche por el tema del recorte del presupuesto".

Ante esto, Solano fue muy clara en su respuesta.

“Los chiquillos son los que hacen (los berrinches). Nosotros de manera clara le informamos a través de don Orlando Aguirre los motivos por los cuales no íbamos a la reunión del día de hoy. Vea que se trata de una reunión del Comité de Seguridad.

"En seguridad, le corresponde al Poder Ejecutivo todo lo que es prevención. Nosotros lo que hacemos es atender cuando la prevención no funcionó; entonces nosotros damos respuestas cuando los hechos se dan. Entonces no, nosotros un día sí y otro también trabajamos”, destacó la magistrada.

Durante la conversación también se abordó el creciente nivel de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.



Aunque reconoció que históricamente han existido diferencias entre ambos poderes de la República, Solano consideró que actualmente se han traspasado ciertos límites.



“En otras épocas de nuestra historia ha habido diferencias y, en algunas ocasiones, por supuesto, tensiones. Sin embargo, nunca se habían dado las faltas de respeto porque eso es lo que en muchas ocasiones es el tratar con epítetos ofensivos personales”.



“En realidad, mira que yo tengo tres hijos; mis tres hijos rondan la edad de Laura Fernández y yo espero como madre que mi primera función haya sido enseñarles a respetar a los demás y que en las diferencias puedan conciliar los temas, pero con respeto”, explicó.

Pese a las tensiones, la presidenta de la Sala Tercera aseguró que no considera rota la relación entre ambos poderes del Estado.

“Yo espero sinceramente que esto podamos llegar. El Poder Judicial siempre ha estado en la mejor disposición de dialogar, de conversar, de construir, de tender los puentes necesarios porque no es para el Poder Judicial, es para los ciudadanos todo lo que hacemos.



“Espero que todas las personas involucradas tengan la inteligencia de poder conciliar las diferencias con respeto y poder construir", declaró.

Finalmente, Solano fue consultada sobre los rumores que la señalan como una eventual candidata a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia cuando concluya el actual periodo de Orlando Aguirre.



La magistrada confirmó que es una posibilidad que analiza, aunque aseguró que aún no ha tomado una decisión.

"Todavía no lo he terminado de valorar completamente, porque ya yo fui vicepresidente de Corte cuatro años, y durante ese periodo en muchas ocasiones ejercí la presidencia de la Corte, presidencia en ejercicio, y nadie se imagina lo demandante que es un cargo de ese tipo, de manera que sí hay que valorar todas las implicaciones que trae aparejadas el cargo".



-¿Lo descartaría?



"No, no lo descarto, pero tampoco puedo decir en este momento que sea una decisión, es algo que estoy valorando", concluyó.



