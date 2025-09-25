"Pastor de los Ricos" sentenciado a 12 años de cárcel por violar a niña de nueve años

Un hombre identificado como Carlos Chavarría Fonseca, también conocido como “El Ungido” o el “Pastor de los Ricos” fue condenado a 12 años de cárcel por violar a una niña de 9 años.



Así lo confirmó el Ministerio Público e indicó que la condena le fue dictada este martes por parte del Tribunal Penal de San José.

“La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género demostró que un hombre, de apellidos Chavarría Fonseca, es responsable de cometer un delito de violación, por lo que fue sentenciado a 12 años de prisión.

“Los hechos ocurrieron entre febrero y marzo de 2015, en un instituto que pertenecía a esa iglesia, el cual también era dirigido por Chavarría. La Fiscalía comprobó que el hombre aprovechó su rol para cometer la agresión sexual, en perjuicio de la niña”, señaló el Ministerio Público.

Según la Fiscalía, la ofendida asistía con su familia a una iglesia en la cual el imputado era el pastor.



Actualmente, Chavarría descuenta ya otra pena de 39 años de cárcel por una serie de delitos sexuales cometidos contra feligresas de la Iglesia 3:16, donde laboró durante más de tres décadas. En junio de 2019 fue expulsado de esa congregación por las denuncias que presentaron en su contra.



El imputado optó por el sobrenombre de “Pastor de los Ricos” luego de que se diera a conocer por su cercanía con figuras empresariales y políticas del ámbito nacional.



Entre lo que ha trascendido durante todo este tiempo en contra de Chavarría, al menos hay 50 personas afectadas por tocamientos, insinuaciones, acoso y abuso sexual, además de violaciones.