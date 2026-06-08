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Pasos aéreos y blindaje de redes: empresas buscan bajar cifras de animales electrocutados

De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente, en 2024 se reportaron 6.700 animales electrocutados.

Por Dagoberto Alfaro 8 de junio de 2026, 7:53 AM

Con la implementación de una guía de prevención y mitigación, diferentes empresas distribuidoras de energía en Costa Rica esperan reducir las alarmantes cifras de animales electrocutados en tendidos eléctricos.

Entre las acciones destacan el blindaje de redes eléctricas y la construcción de pasos aéreos para fauna silvestre, medidas que buscan proteger especies como perezosos, zarigüeyas, monos, ardillas y aves, entre otras.

Una de las iniciativas más relevantes fue desarrollada por Coopesantos, que elaboró una guía técnica para identificar puntos de riesgo, fortalecer la coordinación interinstitucional y promover acciones de conservación.

Además, se pretende sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de reportar casos de electrocución y fomentar prácticas que contribuyan a la protección de la biodiversidad.

De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en el año 2024 las empresas distribuidoras de electricidad reportaron 6.700 animales electrocutados en tendidos eléctricos, lo que evidencia la urgencia de reforzar estas medidas.

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