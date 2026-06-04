Paso por Ruta 32 se mantiene inhabilitado

​La Ruta 32 amaneció cerrada este jueves luego de las fuertes lluvias registradas durante la noche del miércoles que provocaron el cierre total de esta vía nacional.

Estas mismas situaciones atmosféricas provocaron emergencia en diferentes localidades del país como Tierra Blanca y Llano Grande de Cartago, Alajuela, Peñas Blancas y Montes de Oca (ver video adjunto de Telenoticias).

La fila de vehículos y conductores a la espera de la apertura de esta importante vía se extendía por más de 4 kilómetros.

Varios usuarios incluso estaban esperando a la eventual habilitación del tránsito para llegar tanto a sus viviendas como a sus lugares de trabajo.