Paso por la Ruta 32 permanecerá cerrado debido a las fuertes lluvias

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó este sábado que debido a las fuertes lluvias que se registran en la Ruta 32, la vía permanecerá cerrada.

La medida responde a la necesidad de salvaguardar la seguridad de los usuarios y evitar situaciones de riesgo.

Personal técnico se mantiene en constante monitoreo de las condiciones del tiempo y el terreno.

Este domingo continuarán las labores de limpieza y remoción de material, con el fin de restablecer el tránsito en cuanto las condiciones lo permitan.

Recuerde que para viajar al Caribe se mantienen habilitadas, como rutas alternas, la vía hacia Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper para todo vehículo, y por Vara Blanca solo para vehículos livianos.