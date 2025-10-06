Paso por el Cerro de la Muerte estará cerrado hasta el lunes

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) volvió a cerrar la noche del domingo el paso por la carretera Interamericana Sur (Ruta 2), específicamente en el sector del Cerro de la Muerte, debido a las condiciones climáticas adversas que persisten en la zona.

Según informó la institución, el paso fue reabierto temporalmente el mediodía, pero ante la continuidad de las lluvias y el riesgo de nuevos deslizamientos, se determinó cerrar nuevamente la vía a partir de las 6 de la tarde, de manera preventiva.

Las autoridades indicaron que durante los últimos días los fuertes aguaceros provocaron la caída de tierra, árboles y piedras en varios tramos de la carretera, lo que obligó a realizar labores de limpieza y evaluación del terreno.

La medida busca resguardar la seguridad de los miles de conductores que diariamente transitan por esta importante ruta que conecta el Valle Central con el sur del país.

El MOPT anunció que el paso será reabierto nuevamente este lunes a las 6 a. m., siempre y cuando las condiciones del tiempo y del terreno lo permitan.

