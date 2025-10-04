Paso por Cerro de la Muerte estará cerrado durante la noche ante deslizamientos

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cerró de manera total el paso por el Cerro de la Muerte, en la Ruta 2, debido a las fuertes lluvias y deslizamientos registrados en las últimas horas.

La medida rige desde las 6:00 p.m. de este sábado hasta las 6:00 a.m. del domingo, con el fin de garantizar la seguridad de los conductores y del personal de emergencias que trabaja en la zona, según comunicó la institución.

El reapertura del paso será condicionada a una inspección técnica temprana en la mañana, para determinar si existen condiciones seguras para habilitar nuevamente la vía.

Se mantienen cierres en puntos específicos de la Ruta 2: El Guarco y El Empalme, en la provincia de Cartago, así como en sectores de Pérez Zeledón, donde las lluvias también provocaron acumulación de material sobre la carretera.

Como ruta alterna, el MOPT recomienda utilizar la Costanera Sur. En el caso de los vehículos articulados, las autoridades advirtieron que no deben circular por la Ruta 243 (Pérez Zeledón–Dominical), sino desplazarse hasta Palmar Norte para continuar su trayecto con mayor seguridad.

El MOPT y la Comisión Nacional de Emergencias reiteraron el llamado a la precaución ante las intensas lluvias que afectan las zonas montañosas del país, y pidieron a los conductores evitar desplazamientos nocturnos en rutas propensas a deslizamientos.