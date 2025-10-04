Paso por Cambronero estará cerrado al menos un mes, advierte MOPT

El paso por la Ruta 1, en el sector de Cambronero, permanecerá cerrado por al menos un mes, luego del colapso casi total de la carretera a la altura de la Vuelta del Cristo, confirmó el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón.

“Desde el día miércoles se mantiene cerrada y ahora se va a mantener cerrada por un tiempo indefinido hasta que se determine qué tipo de obra tiene que darse en sitio para la recuperación de la calzada”, informó el Departamento de Emergencias del MOPT a Telenoticias (ver video adjunto).

Durante una inspección en el lugar, Zeledón explicó que la magnitud del daño es considerable y que será necesario un proceso técnico de recuperación.

El jerarca indicó que las labores de reconstrucción comenzarán de inmediato:

“Afortunadamente, el lunes entran las máquinas aquí. Pondremos pilotes, ambos de la audiencia modular. Aproximadamente 30 días para restablecer el paso. En paralelo, el lunes también entran estudios topográficos y estudios para presentarnos una propuesta de diseño para construir un muro con una solución técnica para restablecer el paso”.

Los ingenieros advirtieron que el trabajo será complejo, pues el colapso ocurrió en una curva y en una zona de pendiente pronunciada.

Las autoridades aclararon que este punto no estaba identificado como de riesgo por deslizamientos, pero las lluvias lavaron y falsearon el suelo aledaño, provocando el colapso de los dos carriles.

El MOPT recordó que el resto de las rutas nacionales se mantienen habilitadas, excepto la Ruta 606, cerrada por el colapso de una alcantarilla. También se registró la caída de un árbol en el sector del Jardín Botadero, donde la vía fue despejada a las 2 de la madrugada.

Finalmente, el departamento de emergencias del MOPT pidió a los conductores mucha precaución. “El Instituto Meteorológico nos ha dicho que va a haber mucha lluvia, especialmente en la parte montañosa. Mucha precaución, mucha paciencia, que en la casa nos esperan”, fue el mensaje de los encargados.