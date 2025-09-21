Paso de la onda tropical #31 provocará aguaceros dispersos este domingo

Durante este domingo, el tránsito de la onda tropical #31 sobre Costa Rica provocará lluvias dispersas en varias regiones del país.

Se esperan aguaceros acompañados de tormenta eléctrica principalmente en el Pacífico Sur, Pacífico Central y zonas costeras de estas regiones.

​En menor intensidad, también habrá lluvias en el Valle Central, la Zona Norte y sectores del Pacífico Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) recomienda tomar precauciones por posibles acumulaciones de agua en calles, deslizamientos en zonas vulnerables y mantener vigilancia en ríos y quebradas ante el aumento del caudal.