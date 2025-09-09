Paso a paso: vea aquí cómo solicitar su cédula digital

A partir de este martes, los costarricenses pueden solicitar su cédula de identidad digital.

En esta nota, Teletica.com le muestra, paso a paso, cómo se realiza el trámite, así como algunas aclaraciones hechas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante las primeras horas del servicio Identidad Digital Costarricense (IDC).

Se trata de un nuevo formato que tiene la misma validez legal que el documento físico, una vigencia de cuatro años y un costo de 2.600 colones, excepto para los adultos mayores que estarán exonerados del pago.

1. En primer lugar, los interesados deben ingresar a este enlace: https://www.tse.go.cr/idc/, donde se le desplegará una imagen como la que ve a continuación.

2. En esa página, debe hacer clic en “adquiera su IDC aquí”. Inmediatamente, deberá llenar los espacios que se le solicitan con su número de cédula y la dirección de correo electrónico. Una vez que complete la información, puede presionar el botón de validar.

3. Cuando la información esté validada, el sistema le hará un resumen como el de la siguiente foto. Ahí puede revisar que sus datos personales sean correctos, además, le indicará el costo del servicio: 2.600 colones.

4. El siguiente paso es el pago, que se realiza por medio de una tarjeta, como se hace con todas las compras virtuales. Una vez que realice este paso, le saldrá una leyenda que dice: “el pago ha sido aprobado”. Además, se indica que al correo electrónico proporcionado se envió la información para obtener la identidad digital.

​5. Por último, es necesario leer los términos y condiciones del servicio, y darle “check” a la casilla que lo confirma, como puede ver en la imagen adjunta.

6. En su celular, baje la aplicación Identidad Digital CR. Ahí puede escanear el código QR que se le envió por correo electrónico. Este martes, primer día para solicitar la cédula digital, el TSE informó que la herramienta únicamente está operativa para dispositivos Apple.

“En el caso de quienes utilizan Android, la aplicación fue remitida oportunamente, conforme al protocolo establecido por Google, y actualmente está a la espera de su publicación en la tienda Play Store.



“El TSE garantiza que las personas usuarias de Android que ya realizaron el pago, pero aún no han podido descargar la aplicación Identidad Digital CR y, por ende, no pueden verificar el código QR recibido en su correo electrónico, podrán hacerlo una vez la aplicación esté disponible”, dijo la autoridad electoral.

En el caso de los usuarios de iOS, las instrucciones a seguir y el menú de opciones únicamente están en inglés. En las próximas 24 horas, se realizará una actualización para agregar el idioma español.

7. Luego de activar el código QR en la aplicación, el sistema le dará los pasos a seguir; entre estos, la configuración del escaneo facial de seguridad y un PIN de seguridad. Finalmente, el sistema le desplegará su cédula digital.

La IDC permite identificar a los ciudadanos, de forma segura, en trámites presenciales y no presenciales; además de ser, la llave de acceso a servicios digitales del Estado y otras entidades.

