¿Pasaron censistas por su casa? Decenas de ticos se quejan porque no les tomaron datos

Por Natalia Jiménez Segura | 28 de junio de 2022, 11:34 AM

Según las fechas oficiales comunicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Censo Nacional 2022 finaliza este martes 28 de junio; sin embargo, decenas de costarricenses se quejan porque todavía no les han tomado los datos.

El proceso se ha llevado a cabo durante 20 días, desde el 8 de junio anterior; pero muchos comentan, en las redes sociales del INEC, que por su casa no han visto a los censistas.

Fuente: Facebook del INEC.





Además, vecinos de Alajuelita, Aserrí, Hatillo, Heredia, Tres Ríos y Cartago confirmaron a Teletica.com que a sus casas no llegaron los funcionarios encargados de recopilar la información.

Es importante tomar en cuenta que, en caso de que hubieran pasado y no recibieran respuesta de los ocupantes de las viviendas, el censista debería haber dejado un papel con el código único para realizar el autocenso por internet. Si usted no recibió ese papel, no puede ejecutarlo por ese medio.

En un inicio, el INEC indicó que serían 10.500 personas las que recorrerían todo el país recolectando la información en celulares. Sin embargo, los primeros días indicaron que tuvieron algunos problemas tecnológicos y por las lluvias.

En las zonas sin conexión, los censistas utilizaron papel.





Este medio consultó, al menos en tres oportunidades, al INEC sobre las viviendas que aún no visitaban, pero se negaron a dar información. Su respuesta fue: "El INEC requiere analizar la situación. Esa es la decisión institucional. Nos referiremos el viernes con todo el detalle".

Además, confirmaron que el plazo no se extenderá más, y que luego de este martes se analizará la información de viviendas censadas y autocensos completados, así como las casas pendientes de visita.

Hasta el miércoles anterior, reportaban un 50% de avance.