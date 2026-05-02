Pasajeros en Costa Rica son sorprendidos tras cese de operaciones de Spirit Airlines

Pasajeros que tenían vuelos programados este sábado desde Costa Rica con la aerolínea Spirit Airlines fueron sorprendidos tras el anuncio del cese total de operaciones de la compañía a nivel global y la cancelación de todos sus vuelos.

En el país, la aerolínea de bajo costo operaba rutas desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hacia Orlando y Fort Lauderdale, en Florida.

Según indicó Hermes Navarro, jefe de Gestión Turística del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la cancelación de los vuelos se confirmó desde la madrugada de este sábado.

“Desde la madrugada se confirmó. La línea aérea no fue rescatada y procedió a cancelar todos los vuelos y cerrar operaciones. Recomendamos a las personas que tenían viajes de ingreso o salida comunicarse con la aerolínea para conocer el proceso de reembolso de lo pagado”, señaló Navarro.

Una recomendación similar emitió el administrador del aeropuerto, quien pidió a los pasajeros con tiquetes de esta aerolínea no acercarse a la terminal, ya que en este momento no hay personal para atenderlos.

Ante la situación, la aerolínea Avianca habilitó alternativas para los pasajeros afectados. Aquellos con boletos entre el 2 y el 16 de mayo podrán acercarse a sus oficinas en aeropuertos, donde, según disponibilidad, serán reubicados sin costo hacia sus destinos.

Spirit Airlines, con más de 30 años en el mercado, enfrentaba problemas financieros desde hace tiempo y se había declarado en bancarrota en dos ocasiones. Además, no logró concretar un rescate económico en Estados Unidos, lo que llevó al cierre definitivo de sus operaciones.

Factores como su modelo de bajo costo, el aumento en el precio del combustible y la crisis internacional habrían contribuido al deterioro financiero de la aerolínea.

El cierre representa un impacto para cerca de 17 mil empleados a nivel mundial, además de cientos de pasajeros que tenían vuelos programados este sábado. Uno de los principales problemas reportados es la falta de servicio al cliente tras el cese de operaciones.