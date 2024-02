Partidos a las 11 a. m. y canchas sintéticas vuelven a generar debate en el fútbol tico

“Las canchas sintéticas tienen que desaparecer para el progreso del fútbol de este país y del área, esto no sirve, esto no sirve... si fuera una que estuviera en buenas condiciones o que algunas estuvieran en buenas condiciones, pero lo que hacen es dañar el fútbol de acá y el espectáculo”, dijo Celso en Teletica Radio .

“Yo sé del contexto deportivo y lo entiendo, pues a todos nos gustaría jugar en mesas de pool, pero ellos no saben el contexto administrativo, pues acá no es sencillo mantenerlas. Si no fuera por las canchas sintéticas seguiríamos suspendiendo partidos en invierno y en muchas canchas no se podría ni siquiera jugar.