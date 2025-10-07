EN VIVO
Partido Alajuelense-Cartaginés vuelve a cambiar de fecha

El juego estaba programado originalmente para la jornada 5

Foto: Prensa Alajuelense
Por Adrián Fallas 7 de octubre de 2025, 17:09 PM

Una vez más, el partido entre Alajuelense y Cartaginés fue reprogramado por la Unafut.

Los manudos solicitaron en dos ocasiones diferentes el cambio de fecha. Esta vez argumentaron que seis futbolistas están convocados con la Selección Nacional y con la Sub-17.

“El Comité de Competición analizó el caso en sesión ordinaria celebrada este martes y acordó que el encuentro se disputará el domingo 9 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto”, explicó la Unafut.

El juego corresponde a la quinta fecha del Torneo de Apertura 2025.

