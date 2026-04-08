Participación de Roberto Samcam en informe de ONU detonó su homicidio, revela expediente

El expediente judicial sobre el asesinato del exiliado nicaragüense Roberto Samcam Ruiz revela que su participación en un informe de la ONU fue uno de los principales detonantes de su crimen.

Los testimonios incluidos en la más reciente ampliación del caso señalan que Samcam colaboraba en la elaboración de un documento sobre un “gobierno transitorio” junto a otros refugiados, lo que habría generado gran molestia en sectores vinculados al régimen nicaragüense.

El homicidio ocurrió el 19 de junio de 2025 en la vivienda del exiliado en Moravia, San José, donde un sujeto ingresó y le disparó. Por este hecho, el OIJ y la Fiscalía detuvieron a cuatro sospechosos que actualmente permanecen en prisión preventiva.

Uno de los testigos declaró que Samcam había difundido documentos críticos contra militares, instituciones de inteligencia y el Ministerio del Interior de Nicaragua, lo que lo convirtió en un objetivo para el gobierno. Otro testigo coincidió en que el informe de la ONU, en el que se evidenció la participación del Ejército nicaragüense en la represión de 2018, se basó en gran medida en investigaciones realizadas por Samcam.

El expediente también menciona que existía una lista con al menos diez personas que el gobierno nicaragüense habría planificado asesinar, entre ellas Samcam. Además, se señala que uno de los imputados detenidos tiene vínculos con un grupo que opera en Carazo, Nicaragua, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada.

Especialistas internacionales advierten que este caso refleja la dimensión de la represión transnacional y la persecución contra opositores en el exilio.