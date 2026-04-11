Participación de mujeres en grupos narco se volvió más frecuente en últimos años

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la participación de mujeres en grupos vinculados al narcotráfico se ha vuelto más frecuente en los últimos años.

Ante un homicidio, las bandas criminales ya no discriminan si su rival es hombre o mujer: el ataque es igual de violento.

Recientemente, las autoridades atendieron el homicidio de dos mujeres en Desamparados de San José. La Policía Judicial maneja como hipótesis que en ambos casos el móvil fue un ajuste de cuentas.

Según el OIJ, esto refleja que cada vez es más común la participación femenina en el mundo criminal. Además, recalcan que, por su condición de vulnerabilidad, algunas mujeres son fácilmente reclutadas.

En cuanto a los cargos que ocupan, suelen ser mandos medios y, en pocos casos, posiciones de liderazgo.

Los casos reportados en la capital se mantienen bajo investigación.