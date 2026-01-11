Nacional
Parquímetros en San José registran menos sanciones tras nueve meses de operación
El cobro de parquímetros se retomó en abril de 2025.
Tras nueve meses de operación continua, el servicio de parquímetros en San José muestra menos sanciones y un mayor orden vial, según informó Ana Gil, jefa de Parquímetros.
El cobro de parquímetros se retomó en abril de 2025, luego de nueve meses de suspensión, y actualmente el sistema opera de lunes a sábado, con tarifas que se mantienen en ¢960 por hora.
San José cuenta ahora con mayor cantidad de espacios de estacionamiento, y más del 85% de los usuarios opta por pagar a través de la aplicación móvil, lo que ha contribuido a agilizar el servicio y mejorar la experiencia de los conductores.