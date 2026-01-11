Parquímetros en San José registran menos sanciones tras nueve meses de operación

Tras nueve meses de operación continua, el servicio de parquímetros en San José muestra menos sanciones y un mayor orden vial, según informó Ana Gil, jefa de Parquímetros.

El cobro de parquímetros se retomó en abril de 2025, luego de nueve meses de suspensión, y actualmente el sistema opera de lunes a sábado, con tarifas que se mantienen en ¢960 por hora.

San José cuenta ahora con mayor cantidad de espacios de estacionamiento, y más del 85% de los usuarios opta por pagar a través de la aplicación móvil, lo que ha contribuido a agilizar el servicio y mejorar la experiencia de los conductores.