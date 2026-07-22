Parque solar más grande de Costa Rica comenzó a tomar forma en Abangares

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Coopeguanacaste iniciaron el movimiento de tierra para construir el parque solar más grande de Costa Rica. El proyecto se ubica en el cantón de Abangares, Guanacaste.

La planta tendrá una capacidad de 70 megavatios. La inversión rondará entre $75 millones y $80 millones (ver video adjunto).

La planta tendrá capacidad para beneficiar a decenas de miles de hogares. El 50% de la producción atenderá a los clientes de Coopeguanacaste, en esa provincia. El otro 50% abastecerá a clientes del ICE.

La generación solar también permitirá aprovechar el alto potencial de radiación solar de Guanacaste.

Las autoridades eléctricas destacan el aporte del proyecto ante los efectos del cambio climático, ya que la variación en los patrones de lluvia afecta la generación hidroeléctrica. La energía solar ofrece una fuente adicional para fortalecer el suministro eléctrico nacional.

La construcción inició con los trabajos de movimiento de tierra. La expectativa es inaugurar la planta en diciembre de 2027. El proyecto busca estar listo para atender la demanda eléctrica durante el verano de 2028.

El presidente del ICE, Marco Acuña, destacó que la planta representa un punto de partida para impulsar nuevos proyectos de generación solar en el país.

Coopeguanacaste también señaló el potencial de desarrollar más proyectos de este tipo. La iniciativa busca reducir el uso de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de carbono.

La planta se conectará al Sistema Eléctrico Nacional. La electricidad generada podrá llegar a cualquier zona del país según las necesidades de consumo.