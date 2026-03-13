Parque Simón Bolívar reabrirá y Malpaís tocará gratis en 'Amón Cultural'
Este sábado regresa el popular festival cultural de barrio Amón, con más de 115 actividades programadas en el corazón de San José.
Entre las calles y avenidas de barrio Amón y barrio Otoya hay muchas historias por contar, muchos rincones por descubrir y hay un festival que le invita a hacerlo.
Ese es “Amón Cultural”, una celebración al arte, a la cultura y a la recreación; una forma distinta de redescubrir la ciudad y darle vida al patrimonio (ver video adjunto en la portada).
Para esta edición, los asistentes tendrán una linda oportunidad: por un día, la plazoleta y los senderos del Parque Simón Bolívar se habilitarán al público, luego de estar casi dos años cerrado.
También habrá recorridos a pie por barrio Amón y sus parques aledaños, exhibición de cómics y de vinilos, festival de danza contemporánea, talleres recreativos y artísticos y un concurso de fotografía y video donde todos pueden participar y ganar un premio económico
Como cierre del festival, habrá un concierto gratuito con Malpaís a partir de las 7 p.m.
El festival “Amón Cultural” se celebra este sábado 14 de marzo en barrio Amón y barrio Otoya, en el corazón de San José. Las actividades se extienden desde las 9 a.m. hasta las 9 p.m. La mayoría son gratis y abiertas a todo el público.
Puede consultar por la programación completa en las redes sociales de “Amón Cultural”.
¿No sabe qué hacer El Finde? Puede repasar otras actividades y destinos turísticos, a través de este enlace.