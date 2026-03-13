Parque Simón Bolívar reabrirá y Malpaís tocará gratis en 'Amón Cultural'

Entre las calles y avenidas de barrio Amón y barrio Otoya hay muchas historias por contar, muchos rincones por descubrir y hay un festival que le invita a hacerlo.

Ese es “Amón Cultural”, una celebración al arte, a la cultura y a la recreación; una forma distinta de redescubrir la ciudad y darle vida al patrimonio (ver video adjunto en la portada).

Para esta edición, los asistentes tendrán una linda oportunidad: por un día, la plazoleta y los senderos del Parque Simón Bolívar se habilitarán al público, luego de estar casi dos años cerrado.

También habrá recorridos a pie por barrio Amón y sus parques aledaños, exhibición de cómics y de vinilos, festival de danza contemporánea, talleres recreativos y artísticos y un concurso de fotografía y video donde todos pueden participar y ganar un premio económico



Como cierre del festival, habrá un concierto gratuito con Malpaís a partir de las 7 p.m.



El festival “Amón Cultural” se celebra este sábado 14 de marzo en barrio Amón y barrio Otoya, en el corazón de San José. Las actividades se extienden desde las 9 a.m. hasta las 9 p.m. La mayoría son gratis y abiertas a todo el público.

Puede consultar por la programación completa en las redes sociales de “Amón Cultural”.

¿No sabe qué hacer El Finde? Puede repasar otras actividades y destinos turísticos, a través de este enlace.