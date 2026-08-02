Parque Natural Urbano Simón Bolívar abrió sus puertas con caminatas guiadas

Este viernes, el Parque Natural Urbano Simón Bolívar recibió a visitantes en una actividad especial de caminatas guiadas, que permitió a los asistentes disfrutar de este pulmón verde en pleno centro de San José.

No se trató de una reapertura permanente, sino de una oportunidad organizada para que las personas observaran y registraran plantas, animales, hongos y otros organismos presentes en los ecosistemas urbanos.

El Parque Simón Bolívar funcionó como zoológico hasta mayo de 2024, y desde entonces ha sido objeto de actividades que buscan promover la educación ambiental y el contacto con la naturaleza en un entorno urbano.

Para participar en futuras caminatas, los interesados deben realizar una reserva a través de los correos electrónicos [email protected] o [email protected], o bien comunicarse al número 2547-6852.







