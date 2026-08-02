Parque Natural Urbano Simón Bolívar abrió sus puertas con caminatas guiadas
El Parque Simón Bolívar funcionó como zoológico hasta mayo de 2024.
Este viernes, el Parque Natural Urbano Simón Bolívar recibió a visitantes en una actividad especial de caminatas guiadas, que permitió a los asistentes disfrutar de este pulmón verde en pleno centro de San José.
No se trató de una reapertura permanente, sino de una oportunidad organizada para que las personas observaran y registraran plantas, animales, hongos y otros organismos presentes en los ecosistemas urbanos.
El Parque Simón Bolívar funcionó como zoológico hasta mayo de 2024, y desde entonces ha sido objeto de actividades que buscan promover la educación ambiental y el contacto con la naturaleza en un entorno urbano.
Para participar en futuras caminatas, los interesados deben realizar una reserva a través de los correos electrónicos [email protected] o [email protected], o bien comunicarse al número 2547-6852.