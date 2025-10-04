¿Para qué sirve el SOA y por qué aumenta año con año?

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) anunció este viernes un aumento promedio del 10,15% en las primas del Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA).

La noticia siempre es esperada porque el SOA es uno de los principales componentes del marchamo, que como todos los años, saldrá al cobro en noviembre.



Y aunque el anuncio de esas variaciones genera expectativa, lo cierto es que casi siempre no son buenas noticias para los propietarios de vehículos.



¿Por qué?



Incluso en medio de las fuertes restricciones de tránsito que trajo consigo la pandemia del COVID-19, la mayoría de los tipos de vehículos que cubre el SOA casi siempre tienen un aumento en sus primas.



La razón, básicamente, es el crecimiento sostenido de las cifras de accidentes de tránsito en el país.





El SOA es la póliza que todo vehículo que circula en el país tiene por ley.



Su intención es cubrir la atención médica que los ocupantes del automotor, o terceros, puedan necesitar a raíz de un accidente de tránsito.



Esa cobertura, que incluye lesiones y muerte, es por hasta ₡6 millones por paciente.



Por eso, en su análisis anual, la Sugese utiliza el tamaño del parque automotor, el costo de los accidentes y criterios de análisis, como la sostenibilidad y solvencia del seguro, para determinar si las primas bajan o aumentan.

La propia Sugese informó este viernes que en 2024, el último año en el que se tienen cifras ya consolidadas, se registraron 40.590 accidentes de tránsito que requirieron atención médica, 4.790 más que en 2023.

Esa estadística también se tradujo en 45.570 personas atendidas (5.131 más que hace un año) y un costo total de casi ₡52 mil millones, ₡5 mil millones más que en 2023.

Cabe destacar que los motociclistas son el tipo de vehículo que más genera accidentes y atenciones; sin embargo, este año es una de las primas que menos subirá, con un aumento aprobado de 5,41%, que se traduce en poco más de 5 mil colones.