Paquetes de uniformes y útiles para curso lectivo 2024 costarán entre ₡86 mil y ₡95 mil

17 de enero de 2024, 11:41 AM

La viceministra Patricia Rojas —a quien se le encomendó comunicar los hallazgos de la visita— no señaló las razones por las cuales los productos son más baratos para las mujeres que para los hombres.

El estudio no detalló si existió alguna variación respecto al 2023. El ministro del ramo, Francisco Gamboa, explicó que el dato no se calculó en el tanto que no resultaban comparables la listas de prendas y materiales utilizados.