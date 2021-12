Papagayo tendrá el primer hotel de siete estrellas en Costa Rica

Costa Rica tendrá, por primera vez, un hotel de siete estrellas en la provincia de Guanacaste: el One and Only Papagayo.

El complejo tendrá 167 habitaciones y 41 residencias, según comunicó Casa Presidencial.

El proyecto, desarrollado por la Corporación de Inversiones de Dubai (ICD), se concretó en la reunión entre el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de la Corte Real y director ejecutivo de la firma en Emiratos Árabes Unidos.

“Estoy encantado de ver el turismo de etiqueta premium One and Only en Guanacaste, aprovechando los vuelos de código compartido Emirates-Jetblue que nos brindan conectividad desde Dubái a Liberia y San José, como parte de la red global de la familia ICD”, dijo Alvarado.

Durante el encuentro, el ICD aseguró que, además de este proyecto, la entidad está interesada en continuar explorando oportunidades en Costa Rica.

Por otro lado, las autoridades de nuestro país les expresaron que la noticia llega con esperanza al sector turístico nacional en medio de una complicada situación por el COVID-19.

La Corporación de Inversiones de Dubai es el principal brazo de inversiones del gobierno emiratí; maneja un amplio portafolio de activos locales e internacionales.