Papa León XIV nombra a nuevo obispo de Puntarenas

El Papa León XIV designó al sacerdote Elímar Gerardo Carvajal Durán como nuevo obispo de Puntrarenas, en sustitución de monseñor Óscar Fernández Guillén, quien deja el cargo tras más de dos décadas de servicio pastoral.

El nombramiento fue comunicado este sábado por la Conferencia Episcopal de Costa Rica.



Carvajal es oriundo de Grecia de Alajuela, y fue ordenado en el 2003. Ha ejercido funciones como vicario parroquial, párroco y, en los últimos años, como Vicario General para la Pastoral.



De acuerdo con la Conferencia Episcopal, su formación incluye un bachillerato en Filosofía y Teología, así como una licenciatura especializada en temas de familia y matrimonio realizada en España. Además, ha recibido capacitación en planificación pastoral.



Durante su trayectoria también ha integrado organismos de consulta y equipos de trabajo dedicados al diaconado permanente y a la coordinación de la acción pastoral, lo que le ha permitido asumir funciones de liderazgo y acompañamiento en distintas comunidades.

Tras el anuncio de su nombramiento, Carvajal aprovechó para referirse sobre lo que implica liderar religiosamente a una comunidad como la de Puntarenas.

"Cuando uno estudia el estado de la nación, se da cuenta de que Puntarenas y Limón tienen los cantones más débiles en desarrollo. Es una diócesis que representa todo un reto, pero yo no vengo solo. Si hay algo importante que entender ante toda esa realidad difícil y desafiante, es que Dios siempre quiere aportar algo.", afirmó el nuevo obispo.

La Iglesia costarricense informó que en las próximas semanas se dará a conocer la fecha en la que Elímar Carvajal tomará posesión oficial de la diócesis, ceremonia con la que iniciará formalmente su función en la provincia.