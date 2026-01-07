Papa León XIV envía mensaje a Costa Rica en medio del escenario electoral

Este miércoles se realizó la primera audiencia general del papa León XIV en la Plaza Pablo VI, en el Vaticano, donde estuvo presente el obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita.

Son audiencias públicas y entre todos los asistentes también había 15 fieles costarricenses de ese distrito sancarleño.

Monseñor Garita tuvo la posibilidad de estar 50 segundos con el Papa, a quien invitó a venir a Costa Rica, le pidió orar por las venideras elecciones y le regaló café (ver video adjunto de Telenoticias).

En la reunión hubo muchos latinoamericanos. El Papa envió un mensaje a todos lo de habla española.

“Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a redescubrir juntos el magisterio del Concilio Vaticano Segundo, para valorar su profecía y actualidad, para acoger la rica traidción de la vida de la Iglesia, para interrogarnos sobre el presente y para renovar la alegría de llevar al mundo el evangelio del reino de Dios”, dijo el Sumo Pontífice.



Monseñor Garita también estuvo en la primera audiencia del año anterior, cuando aún vivía el papa Francisco.