Pañuelo blanco por la ventana del carro: protocolo de emergencia que no todos conocen

Es un tema que se da hasta en las películas, pero más allá de ciencia ficción, sacudir un pañuelo blanco cuando se tiene una emergencia dentro de un vehículo podría salvarle la vida.

Se le conoce como una señal universal, si el carro de un ciudadano debe ser usado como vehículo de emergencia, puede sacar un pañuelo por la ventana y sacudirlo, mientras avanza con las luces de emergencia encendidas, tocando el pito y haciendo cambio de luces para solicitar campo a los conductores.

En Costa Rica se han dado varios casos de choferes que recurren a esta práctica y que, gracias a esto, han logrado llegar más rápido al centro médico e, incluso, recibieron escolta policial.

En julio del año pasado, una familia en Escazú usó esta práctica para lograr llevar a su hijo al hospital debido a una emergencia médica.

Y hace unos días, también en Escazú, ocurrió algo similar, con un carro que transportaba una mujer en labor de parto.

En la mayoría de los casos, estas acciones han permitido que una unidad policial intercepte el vehículo y le dé escolta hasta el centro médico.

Según explicó a Teletica.com Rodolfo Ibarra, jefe de comunicación de la Policía Municipal de Escazú (PME), esta señal universal puede salvar vidas, pero es importante entender que también es un tema de consciencia ciudadana.

“El ondear insistentemente un pañuelo blanco, un trapo blanco, hasta un suéter blanco, es una señal universal de emergencia. Esto en Costa Rica no se ha aplicado mucho, no se enseña, pero así es universalmente. En caso de no tenerse algo blanco, el solo ondear algún trapo, algún pañuelo repetidamente a través de la ventanilla de un vehículo ya es un indicativo de que ese vehículo viaja en una situación de emergencia”, explicó Ibarra.

Ayuda al sistema de videovigilancia

Otro punto que destacó el jerarca de la PME, es que ondear un pañuelo por la ventana en una situación de emergencia ayuda mucho al sistema de videovigilancia que tienen algunas municipalidades, ya que esto sirve para que las cámaras puedan detectar rápidamente el vehículo y enviar de inmediato apoyo policial para darle escolta hasta el centro médico.

“De ahí que nuestros oficiales del Servicio de Videoprotección, lo que la gente conoce como monitoreo, están instruidos sobre esta situación y es como hemos detectado ya en dos ocasiones que personas vienen con alguna situación de emergencia dentro de un vehículo.

“Se les ha esperado, se les ha monitoreado, se les ha ubicado y con ellos se procede a hacer un traslado en situación de emergencia, es decir, un convoy o una escolta. Claro está, antes de iniciar una escolta, la oficial consulta, se informa y de proceder, una situación real, entonces se inicia un traslado en situación de emergencia o escolta”, aclaró el jerarca.

¿Esta acción justifica irrespetar un semáforo?

La respuesta es no, si bien en otros países la ley permite al conductor usar su carro en modo ambulancia y brincarse las señales de tránsito, en Costa Rica no existe una ley que permita al usuario hacerlo. Por lo que, nuestra legislación no justifica violentar las señales de tránsito cuando se está en una emergencia dentro del carro, no se pueden irrespetar semáforos ni altos, por eso es importante buscar apoyo policial para realizar la escolta hasta el centro médico.

Motorizados municipales anuentes a ayudar

Marcelo Solano, director Policía Municipal de San José (PMSJ), también confirmó a Teletica.com que han tenido que realizar este tipo de escoltas y que, al igual que otras policías municipales, sus oficiales están siempre dispuestos a ayudar cuando se trata de una emergencia, eso sí, hace énfasis en la importancia de usar luces de emergencia y tocar el pito para pedir campo a los otros conductores.

“Si, efectivamente, con frecuencia motorizados de policía municipal de San José realizan el servicio de escolta en prioridad a ambulancias de Cruz Roja, servicios privados o vehículos particulares que urgen su llegada a algún centro hospitalario. También se atiende un plan cuando aterrizan helicópteros ambulancia en la Plaza Turcios en Barrio don Bosco y en el Polideportivo de Barrio Aranjuez.

“Si bien, el uso del pañuelo no es lo típico. Es un caso aislado. La persona que va en prioridad médica debe utilizar los dispositivos luminosos y sonoros del vehículo. El auxilio policial en carretera le permitirá agilizar su paso con más seguridad”, explicó Solano.





James Jarquín, Policía Municipal Moravia





La Policía Municipal de Moravia (PMM) también ve como recurso válido ondear un pañuelo cuando un conductor necesita paso de emergencia.



Incluso recordaron una situación similar que se dio dentro de un autobús, cuando una mujer quedó inconsciente en la unidad, un ciudadano que venía adentro llamó a la PMM, dieron la ubicación, y una unidad policial dio escolta al autobús desde Moravia hasta la clínica de Guadalupe, donde lograron trasladar a la joven y salvarle la vida.



“El pañuelo blanco sirve como una s﻿eñal improvisada de prioridad, pero no es una señal oficial, pero está tan arraigada culturalmente que suele ser comprendida para la mayoría de los conductores y peatones, por lo que se le pide a los conductores darle prioridad si ve a un vehículo hacer ese tipo de señas con un pañuelo blanco o similar”, mencionó a este medio James Jarquín, policía de tránsito municipal de Moravia.

Autobús con mujer inconsciente escoltado a la clínica por la PMM

﻿Recomendaciones

En conclusión, las autoridades explican que, en caso de una emergencia dentro de un vehículo y se necesita un traslado urgente a un centro médico, lo primero que se debe de hacer es llamar a la línea de emergencia 9-1-1 y a los números de las policías municipales, por ejemplo algunos:

Policía Municipal de San José: 1717

Policía Municipal de Escazú: 1213

Policía Municipal de Moravia: 2507-4041

Policía Municipal de Goicoechea: 2527-6608

Policía Municipal de Alajuelita: 7222-8228

Policía Municipal de Flores: 8770-3754

Policía Municipal de Montes de Oca: 2234-2148

Seguidamente, dar la ubicación del vehículo y el sentido en el que viaja, luego activar las luces de emergencias y las luces si es necesario, sacar el pañuelo blanco por la ventana solicitando campo a los conductores y coordinar con las autoridades para poder toparse con los policías, quienes apoyarán con el servicio de escolta, para llevar lo más rápido al centro médico.

También, en caso de que así se requiere, una ambulancia puede topar al carro particular para hacer trasbordo del paciente.