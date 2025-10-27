Pañuelo blanco alerta a policía de Escazú y permite salvar a un bebé

Un pañuelo blanco agitándose desde la ventana de un carro bastó para que los oficiales de la Policía Municipal de Escazú (PME) entendieran que algo no estaba bien.

En cuestión de segundos, la patrulla se acercó al vehículo y atendió el pedido de auxilio de una madre.

Las cámaras de los oficiales registraron todo lo ocurrido (vea video adjunto de Telenoticias).

De inmediato, los oficiales abrieron paso entre el tránsito hasta llegar al Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José.

Gracias a la rápida reacción de los oficiales, el menor recibió atención médica a tiempo.