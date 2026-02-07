PANI reubica con familiares a hermanos de bebé fallecida en Tarrazú

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informó que los hermanos de una bebé fallecida en la zona de Los Santos fueron reubicados con recursos familiares.

La menor, de origen panameño, murió en la Clínica de San Marcos de Tarrazú, luego de que sus padres la llevaran por un aparente sarpullido.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a los padres de la bebé, quienes fueron trasladados al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.

Este caso se suma a la muerte de otro bebé ocurrida esta misma semana en Gavilán de San Carlos, lo que ha generado preocupación en torno a la protección de la niñez en el país.