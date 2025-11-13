PANI espera que bebé hallado en basurero salga del hospital para asumir su protección

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) anunció que interpondrá una denuncia formal y se mantiene a la espera del egreso hospitalario del recién nacido que fue rescatado de un basurero clandestino en Hatillo, con el fin de activar el proceso especial de protección que garantice su bienestar y seguridad.



Rodolfo Meneses, abogado del PANI, explicó que la Oficina Local de Hatillo está a la espera de que el menor reciba el alta médica del Hospital Nacional de Niños para iniciar el proceso en sede administrativa.

"Dicho procedimiento incluye la valoración del dictado de medidas de protección, con el objetivo de determinar las condiciones más adecuadas para la ubicación del infante", señaló Meneses.

La institución detalló que la Oficina Local de Hatillo atendió el incidente desde el primer momento y coordinó con la Clínica Solón Núñez, donde fue llevado el recién nacido inicialmente, así como con el Hospital Nacional de Niños, donde permanece bajo observación, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se confirmó que el niño egresará bajo la protección del PANI y que, además, se presentará una denuncia mientras se valoran posibles recursos familiares.



El recién nacido fue encontrado dentro de un basurero clandestino en Hatillo, San José, a las 10:05 a. m. de este miércoles, en un lote baldío ubicado cerca del antiguo Rancho Guanacaste, a un costado del río.



Según el reporte médico preliminar, el menor se encuentra estable y continúa bajo observación médica. Al momento del rescate, aún conservaba el cordón umbilical.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que el bebé fue abandonado.

