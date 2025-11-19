PANI eligió entre 76 familias a los cuidadores temporales de bebé abandonado en Hatillo

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) seleccionó a una de las 76 familias aptas para brindar acogida temporal al bebé que fue abandonado en Hatillo 4, San José, el pasado 12 de noviembre.



Según informó la institución, ante la presencia de un niño solo en un sitio público, el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata atiende de forma prioritaria el caso con el fin de trasladarlo a un centro médico y garantizar su vida y atención sanitaria.

"Para ello se coordina con cuerpos de primera respuesta como Seguridad Pública y Cruz Roja, así como con el personal de Trabajo Social del hospital que reciba al menor, generalmente el Hospital Nacional de Niños", señaló la institución.

El PANI detalló que, una vez otorgado el egreso hospitalario, los recién nacidos son ubicados en una familia de acogida por el tipo de atención que requieren y en respeto a su derecho a crecer dentro de un entorno familiar.

"Se coordina con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía para intentar localizar a los progenitores y valorar la existencia de recursos familiares idóneos. El menor también es inscrito en el Registro Civil en cumplimiento de su derecho a la identidad, tanto en nombre como en nacionalidad", indicó el PANI.

En caso de que no se ubiquen familiares o responsables legales, se solicita al Juzgado de Niñez y Adolescencia o de Familia definir la condición jurídica del menor. Si la autoridad judicial determina la pérdida de responsabilidad parental, se procede a la declaratoria de adoptabilidad y se elige la mejor opción entre las familias previamente aprobadas para el proceso.



Rodolfo Meneses, abogado del PANI, explicó que el traslado a un hogar de acogimiento familiar se realiza una vez que el hospital descarta cualquier riesgo para la salud del menor.

"Estas familias están prevaloradas y calificadas como competentes para asumir temporalmente el cuido. Tras su ubicación (del menor abandonado), se da continuidad a la investigación a cargo del OIJ y la Fiscalía. Si se localiza a los progenitores, se evalúan los recursos familiares disponibles y la voluntad de asumir al menor.

"Cuando corresponde, se gestionan los trámites ante el Registro Civil para garantizar su derecho a la identidad y se coordinan los procesos judiciales necesarios para definir su condición legal o avanzar hacia una eventual adopción", comentó Meneses.

El recién nacido fue encontrado el 12 de noviembre en un lote baldío que funcionaba como basurero clandestino en Hatillo, cerca del antiguo Rancho Redondo. Al momento del hallazgo, vestía un mameluco blanco con estampados celestes y amarillos.

Tras ser rescatado fue trasladado a la Clínica Solón Núñez y luego al Hospital Nacional de Niños, donde recibió el alta este martes en condición estable. Inmediatamente, fue puesto bajo la protección del PANI, que lo ubicó en una familia de acogimiento temporal del programa institucional.

