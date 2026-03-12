PANI denuncia al músico Balerom ante Fiscalía por aparente caso de 'grooming'

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue al músico costarricense Andrés de la Espriella, conocido artísticamente como Balerom, por un aparente caso de grooming.

La información fue confirmada a Teletica.com por la institución que vela por la niñez costarricense. Según explicaron, los presuntos hechos de acoso a una persona menor de edad, por medio de internet, se remontan al 2012.

De la Espriella aseguró que se enteró de la denuncia en su contra luego de que este medio lo contactara para pedirle una reacción.

​“Me vengo enterando ahora que usted me lo dice, lo cual me genera muchísimas inquietudes”, afirmó.

Añadió que, al tratarse de una denuncia formal, primero deberá analizar la situación con sus abogados antes de referirse al fondo del tema.

“Cuando es algo serio, como una acusación de este tipo, definitivamente primero voy a tener que hablar con mis abogados para ver qué consideran oportuno sobre cómo manejar la situación”, indicó.

﻿Balerom también cuestionó el impacto que, según dijo, tienen este tipo de señalamientos en la reputación de una persona, incluso si posteriormente se determina que no hubo conductas indebidas.

​“Cuando las personas hacen este tipo de acusaciones y después resulta que no hubo nada indebido, de todas formas el nombre de uno queda afectado”, manifestó.

El músico sostuvo además que, a su criterio, estos señalamientos deben tratarse con responsabilidad. “No pueden ser acusaciones por una cuestión antojadiza o política para afectarle la reputación a alguien”, expresó.



Asimismo, señaló que considera que en ocasiones anteriores ha recibido críticas o ataques de ciertos sectores en redes sociales, lo cual —según dijo— no sería un hecho aislado.



Balerom aseguró que durante su trayectoria ha procurado mantener un trato respetuoso con las personas que interactúan con él. “A lo largo de mi vida he tratado a personas de todas las edades y siempre he sido muy respetuoso”, afirmó.



Sobre el señalamiento que circula en redes sociales, indicó que —hasta donde entiende— estaría relacionado con un supuesto mensaje a una joven de 17 años. Sin embargo, insistió en que no cuenta con información formal sobre la denuncia.

​“Hasta donde tengo entendido, lo que se está diciendo es que yo le habría dicho a una muchacha de 17 años que cuando cumpliera 18 podríamos ir a caminar a la montaña”, comentó.

El músico agregó que, como figura pública, suele responder con amabilidad a quienes le escriben, pero aseguró que en situaciones con pe﻿rsonas menores de edad procura involucrar a sus padres o encargados.

El grooming ocurre cuando una persona adulta se gana la confianza de un niño, niña o adolescente a través de internet —ya sea por redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones de mensajería— con el objetivo de manipularlo para obtener contenido sexual, propiciar encuentros o cometer algún tipo de abuso.

Este medio procuró una reacción de la Fiscalía; pero al cierre de la nota no se recibió respuesta.

¿Por qué no ha prescrito luego de 14 años?





El abogado del PANI, Rodolfo Meneses , explicó que este tipo de casos pueden investigarse incluso años después de ocurridos debido a cambios en la legislación costarricense.

“Desde el 2019 se hizo una reforma a nivel de los plazos de prescripción en delitos sexuales en perjuicio de personas menores de edad, pasando de los plazos de 10 años a 25 años. Estos plazos incluso inician recién cuando la víctima cumple los 18 años. "Por tanto, situaciones donde hoy la persona víctima ya es mayor de edad tendría todavía la posibilidad de ejecutar las denuncias a la instancia judicial correspondiente”, indicó Meneses.





Con esta denuncia, el caso de Balerom se convierte en el quinto reporte reciente que la institución eleva ante las autoridades judiciales por presuntos hechos de grooming vinculados con creadores de contenido o figuras públicas.





En los últimos días, el PANI también trasladó denuncias contra tiktokers e influencers de apellidos Blanco, Gómez, Álvarez y Ocón , luego de que circularan en redes sociales supuestas conversaciones con menores de edad que tendrían connotación sexual o solicitudes de material íntimo.





Según el PANI, la visibilización de estos casos podría estar motivando a más víctimas a denunciar.





El PANI recordó que cualquier persona puede reportar posibles casos de abuso o acercamientos indebidos hacia menores de edad mediante la línea confidencial 1147 , el WhatsApp 8989-1147 o el chat de Facebook en el perfil oficial PANI CR .



