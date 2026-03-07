PANI denuncia a profesor ante Fiscalía por video con críticas a menores

El Patronato Nacional de la Infancia ﻿(PANI) presentó una denuncia ante la Fiscalía﻿ Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) luego de que circulara un video en redes sociales donde un profesor criticaba de manera ofensiva a adolescentes que, según él, buscan relaciones sexuales.

La denuncia también fue remitida al Ministerio de Educación Pública (MEP), a través de las oficinas de Asuntos Disciplinarios y Asuntos Estudiantiles, así como al Liceo de Aserrí y a la Oficina Local del PANI en esa comunidad.

Según el PANI, las denuncias pueden ingresarse mediante los servicios 911, 1147, WhatsApp 8989-1147 y redes sociales.

El video del docente generó preocupación entre las autoridades, pues contenía comentarios ofensivos hacia adolescentes de entre 13 y 18 años, lo que motivó la intervención inmediata del patronato.

En el video, el profesor expresó críticas hacia adolescentes y sus padres: "Si usted es una chamaquita de 13 o un papá o mamá alcahueta que no le revisa el teléfono a sus hijos, mejor pase la página porque le voy a caer en el puro mico, mae." mencion

Más adelante, dice: "Hay chavalas de 13 a 18 años que andan como locas, parece que les pica, que andan pidiendo pepino como estúpidas. ¿Dónde están los padres, dónde está el Patronato?"

En sus intervenciones, el docente también señaló: "Si bien es cierto el adulto tiene la culpa y debe asumir las consecuencias, también los adolescentes deben espabilarse; no pueden andar pidiendo y luego poner demandas a todo el mundo. Me duele la doble moral de la sociedad; todos saben que esto existe, la sociedad está mal. Mis videos no son para atacar cosas que sí existen".

Por su parte, ante este caso el MEP informó que analizará la denuncia y, de cumplir con los requisitos mínimos, se procederá a abrir una investigación disciplinaria.

"Un funcionario será designado para recabar las evidencias necesarias y dar seguimiento al procedimiento correspondiente", acotaron.

