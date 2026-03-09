PANI denuncia a otro 'influencer' por aparentes acercamientos inapropiados con menores

En menos de una semana, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) denunció a un segundo influencer ante la Fiscalía por aparentes conversaciones inapropiadas con personas menores de edad.



La institución presentó la denuncia contra un hombre de apellido Gómez, quien se identifica en redes sociales como “Creador Empresario Fit” o “Steve Diet”.

La acción se suma a otra denuncia interpuesta el martes anterior contra Michael Blanco, conocido en plataformas digitales como Mike Blanco, que ya empezó su curso en la corriente judicial.

Facebook de Esteban Gómez.

El caso se dio a conocer luego de que la joven Rachel McKenzie, mediante el perfil de Instagram @activismo_con_chell, denunciara que el generador de contenido, al parecer, sostuvo conversaciones con una adolescente de 16 años y, aparentemente, le envió mensajes considerados indebidos.

McKenzie difundió en redes sociales capturas de pantalla de la aparente conversación.

Ante la consulta de Teletica.com, el PANI confirmó que el Centro de Orientación e Información de la institución recibió las denuncias durante el fin de semana y que este lunes a primera hora se interpuso la correspondiente ante la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia.









Alerta por grooming



La institución ha lanzado una batalla frontal contra el grooming, término utilizado para describir cuando una persona adulta acosa a una niña, niño o adolescente con fines sexuales mediante redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones.

“Usualmente se hace pasar por una persona adulta o joven con el objetivo de ganarse la confianza de la víctima”, explicó el PANI.



El Patronato recordó que en Costa Rica el grooming es delito desde 2013 y puede ser sancionado con hasta cinco años de cárcel. En el Código Penal se identifica como “seducción o encuentros con menores por medios electrónicos”.



Además, en 2021 se firmó la Ley N.° 10020, que establece un marco regulatorio para prevenir, combatir y sancionar este delito, así como para aumentar las penas correspondientes.

“El delito de seducción en línea puede ser la puerta para otros delitos sexuales como abuso sexual, violación, corrupción y la difusión, producción y tenencia de material de abuso sexual infantil. Por ello, es determinante que padres y madres conozcan los riesgos y prevengan con el acompañamiento digital; asimismo, que las personas adolescentes consulten y denuncien en las líneas especializadas”, agregó Rodolfo Meneses, abogado del PANI.

Este medio procuró una declaración de Gómez; sin embargo, no se obtuvo al cierre de esta nota.

