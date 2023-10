PANI condenado por no dar trámite oportuno a denuncia de violencia doméstica

"Lo que más preocupación genera en esta Sala, son las afirmaciones de las autoridades recurridas, quienes no han omitido admitir que durante los días 4 al 8 de septiembre del presente año, la Oficina Local de Desamparados no contó con la figura de la coordinación. Es decir, por un período de cinco días hábiles la distribución de denuncias -entre otras facultades atribuidas a la coordinación- se encontraron acéfalas y no se tramitaron oportunamente, como en el caso del recurrente

"Al respecto, no puede obviar esta Cámara esas afirmaciones y con ellas recordar lo imperioso que resulta para cualquier autoridad la protección inmediata de la población menor de edad, no pudiendo excusarse bajo el amparo de falta de personal para mantener la continuidad de los procesos que allí se tramiten y que por razones evidentes involucran menores de edad", reza la sentencia.